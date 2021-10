Kitzingen vor 32 Minuten

Eine leckere Überraschung

Leuchtende Kinderaugen gab es heute an der St.-Hedwig-Grundschule: Kinder aus 7 Klassen durften sich heute gratis ein Eis von "Gelato Time" holen. Inzwischen ist es schon Tradition, dass Michele Sommella die Kinder auf ein Eis zum Saisonabschluss einlädt. Nun geht es in der Eisdiele in die Winterpause. "Dankeschön", sagt hier die Klasse 1a.