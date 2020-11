Oberstudienrat Gottfried Schemm feierte in dieser Woche sein 40-jähriges Dienstjubiläum am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach (FLSH). Er sei eine "Institution", stellte Schulleiter Bernhard Seißinger in der Laudatio fest und überreichte dem Jubilar die Urkunde. Als Ort für die Ehrung wählte Seißinger die Garage des Feuerwehrautos auf dem oberen Schulhof aus. Nicht ohne Grund, denn Schemm gründete 1984 die Jugendfeuerwehr der Schule und leitete sie anschließend 17 Jahre lang. Die Glückwünsche der Schulgemeinschaft überbrachten auch stellvertretende Schulleiterin Petra Sokoll-Pemöller und Realschulchef Lars Ziegler.

"Sein dienstlicher Weg ist von beispielhafter Geradlinigkeit und Zuverlässigkeit geprägt, seine Einsatzgebiete an Vielfalt und Verantwortung kaum zu überbieten", würdigte der Schulleiter die Verdienste des in Gerolzhofen wohnenden Lehrers und ging auf den Werdegang des gebürtigen Mittelfranken ein. Nach dem Studium der Fächer Germanistik und evangelischen Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg absolvierte er ein Referendariat am Gymnasium Fridericianum in Erlangen.

Am 1. März 1984 trat er in den Dienst des Zweckverbands Bayerischer Landschulheime am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach ein. 1986 wurde er zum Studienrat ernannt, 1996 zum Oberstudienrat. Seine Einsatzgebiete in der Schule waren Klassenleitungen, die Organisation der Jugendherbergsaufenthalte auf Burg Wernfels, Fachbetreuer für Religionslehre, Organisator und Zelebrant der Schulgottesdienste sowie Sicherheitsbeauftragter. Als Schlagzeuger und Sänger sorgte er in der Lehrerband für den richtigen Takt.

Der sprachgewaltige Franke

Außerhalb der Schule machte er sich vor allem als Notfallseelsorger und Kreisbrandinspektor im Landkreis Schweinfurt verdient. 20 Jahre lang war er Dozent an der staatlichen Feuerwehrschule Regensburg. Als besondere Merkmale des Jubilars nannte Seißinger: pädagogisches Naturtalent, überzeugter Protestant, leidenschaftlicher Sänger, sprachgewaltiger Franke und ein "herzensguter Mensch".