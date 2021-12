Neuses am Berg vor 1 Stunde

Eine halbe Stunde für die Seele

Spirituelle Texte und einfühlsame Musik von Leonard Cohen und Oasis, Archaische Märchen, spannend inszeniert, Barbarazweige für alle. Meisterhaft und mitreißend haben Märchenerzählerin und Pastoralassistentin Helene Sauter und Barbara Dill, in der Touristinformation zuständig für Kulturelles, die ersten beiden Adventssonntage gestaltet. Den passenden Rahmen dazu bietet die katholische Kirche St. Nikolaus in Neuses am Berg. Festlich geschmückt sind dort die Altäre der Heiligen Nikolaus und Barbara, Taufbecken und Adventskranz gehen eine ungewöhnliche vorweihnachtliche Verbindung ein. Gerne ließen sich die Besucher mitnehmen in die stimmungsvollen oder geheimnisvollen Welten, summten manche vertrauten Melodien mit und dankten den Interpretinnen mit herzlichem Applaus.