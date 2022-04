Vor kurzem fand am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) endlich wieder eine Austauschbegegnung mit der Partnerschule, dem Gymnázium F. X. Šaldy aus Liberec (Tschechien), statt. Nach einer längeren Corona-Unterbrechung waren 25 tschechische Schülerinnen und Schüler sowie die beiden Begleitlehrerinnen Ivana Ouhelová und Susanne Ruckdäschel nach Wiesentheid gereist. Zusammen mit 30 Jugendlichen der 9. Jahrgangsstufe des LSH verbrachten sie eine abwechslungsreiche Austauschwoche in Wiesentheid und Umgebung.

Die stellvertretende Schulleiterin Andrea Willacker begrüßte die Jugendlichen und ihre Begleitlehrerinnen und betonte, wie sehr sich die LSH-Schulfamilie freue, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder eine Gruppe des tschechischen Partnergymnasiums an der Schule zu Gast zu haben. Und wie sehr sich auch die deutschen Jugendlichen auf diese sozialen Kontakte miteinander und untereinander gefreut haben, beweist die Tatsache, dass seit Beginn des Austausches im Schuljahr 1992/93 noch nie eine so große deutsche Gruppe an der internationalen Begegnung mit Schülerinnen und Schülern aus Liberec teilgenommen hat.

Auch wenn die Planung und Durchführung dieser Austauschbegegnung unter Corona-Bedingungen für alle Beteiligten eine Herausforderung darstellte, hatten Lisa Bergmann und Harald Godron ein abwechslungsreiches Programm in Wiesentheid und Umgebung auf die Beine gestellt. Selbst das Aprilwetter mit eisigen Temperaturen und Rekordschneehöhen in Würzburg konnten die coole Stimmung unter den Jugendlichen nicht nachhaltig stören. Da wurde der Stadtrundgang in Bamberg im dichten Schneefall etwas abgekürzt und der Besuch auf der Würzburger Festung Marienberg für eine turbulente Schneeballschlacht in den Wallanlagen genutzt.

Neben einer Ortsrallye in Wiesentheid und einem Besuch auf dem Baumwipfelpfad nahe Ebrach stand auch viel Spaß, Sport und Spiel auf dem Programm. Gerade diese gemeinsamen Aktionen sorgten dafür, dass aus Fremden schnell Freunde wurden. Kein Wunder also, dass sich an den Abenden und auch am Wochenende viele tschechisch-deutsche Jugendlichen zusammenfanden, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.

Somit vergingen die sieben Tage der Austauschbegegnung für fast alle viel zu schnell. Am 6. April trat die tschechische Gruppe schon wieder ihre Heimreise nach Liberec an. Der Abschied fiel in diesem Jahr aber etwas leichter, da ja schon Ende Mai der Gegenbesuch der deutschen Gruppe in Liberec stattfinden soll. Und nach dieser wahrlich coolen Austauschbegegnung im Wiesentheider Spätwinter freuen sich nun alle sehr auf eine erlebnisreiche Woche im hoffentlich frühsommerlichen Liberec. Noch mehr freuen sich alle aber auf ein Wiedersehen mit den Menschen, die in nur wenigen Tagen zu Freunden geworden sind!

Von: Harald Godron (Koordinator "Austauschprogramme mit Osteuropa" am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)