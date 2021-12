Albertshofen vor 1 Stunde

Einbrüche in Vereinsheime

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Zeit vom 25. bis 27. Dezember beim Sportverein Stadtschwarzach. Dort wurde durch einen unbekannten Täter das Fenster eines Containers eingeschlagen. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Ein Schaden entstand dennoch. So heißt es in einer Meldung der Polizei