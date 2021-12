Kitzingen vor 1 Stunde

Einbruchversuch in Gaststätte scheitert

Ein versuchter Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember in Kitzingen. Ein bislang Unbekannter versuchte sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Floßhafenstraße zu verschaffen, berichtet die Polizei. Dies gelang zwar nicht, es entstand jedoch Sachschaden.