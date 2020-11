Was nach Angaben der Kitzinger Polizei zunächst wie ein Einbruch in das Sportheim im Haidter Weg in Großlangheim aussah, entpuppte sich nach Eintreffen der Polizei als Drogenparty.

Am Sonntag gegen 1 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass im Keller des Sportheims Taschenlampenlicht wahrnehmbar sei. Bei Eintreffen der Streifen stellte sich heraus, dass sich neun Personen widerrechtlich im Keller des Sportheims aufhielten und feierten.

Die jungen Erwachsenen konsumierten dabei laut Polizei zum Teil Marihuana. Die Polizisten lösten die illegale Party auf. Kleinmengen an Marihuana wurden bei vier Männern und einer Frau im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gefunden und sichergestellt.

Die Beteiligten erwarten nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wird gegen alle neun Personen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.