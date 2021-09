Dettelbach vor 13 Minuten

Einbruch ins Sportheim

Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, wurde in der Weingartenstraße in Dettelbach eingebrochen. Eine unbekannte Person hebelte laut Polizei ein Fenster des Grill- und Verkaufsbereichs am Vereinsheim auf und gelangte so in das Gebäudeinnere. Dort öffnete der Unbekannte im Bereich der Theke eine Geldkassette und entnahm das Wechselgeld. Vermutlich auf demselben Weg wurde der Tatort wieder verlassen.