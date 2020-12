Ein Einbruchsdiebstahl ereignete sich in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 19.30 Uhr, im Sportheim in der Tannenstraße in Rimbach, teilt die Polizei mit. Unbekannte Täter hebelten zunächst mit einem unbekannten Werkzeug zwei Türen an der rückwärtigen Seite des Sportheimes auf. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter einen Laptop im Wert von 250 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.