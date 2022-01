Dettelbach vor 1 Stunde

Einbruch ins Schützenhaus

Zwischen 6. Januar, 17.30 Uhr und 11. Januar, 19.30 Uhr, kam es in der Neuseser Straße in Dettelbach zu einem Einbruch. Eine unbekannte Person öffnete unter Gewalteinwirkung ein Fenster des Schützenhauses, berichtet die Polizei. Hierüber stieg er in das Gebäudeinnere ein und entwendete aus einer Geldkassette sowie einer Spendenbox einen kleineren dreistelligen Bargeldbetrag. Beim Einbruch entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.