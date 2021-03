Markt Einersheim vor 1 Stunde

Einbruch ins Gemeindehaus: Parkettschleifer gestohlen

Vermutlich mit einem Zweitschlüssel, so heißt es im Polizeibericht, ist ein Dieb am Kirchplatz in Markt Einersheim unrechtmäßig in das Gemeindehaus, welches derzeit als Lagerstätte für Handwerkzeugmaschinen genutzt wird, gelangt.