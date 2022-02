In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser in der Mainstockheimer Straße in Dettelbach.

Eine bislang unbekannte Person drang in der Zeit zwischen 18.45 und 8 Uhr gewaltsam in mindestens zwei der Gartenhäuser in der Gartenanlage am Main ein. Aus einem davon wurden ein Aggregat, ein Gartengerät, eine Kettensäge sowie eine Handkreissäge im Wert von schätzungsweise 3000 Euro gestohlen.

Aus dem zweiten Gartenhaus wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen, jedoch entstand auch hier ein Sachschaden. Dieser beläuft sich an den beiden Gartenhäusern insgesamt auf circa 1200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.