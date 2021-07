Kitzingen vor 8 Minuten

Einbruch in Wohnhaus: Konsole geklaut

Am Donnerstag zwischen 7.30 und 11.15 Uhr ereignete sich in der Keltenstraße in Kitzingen ein Wohnungseinbruch, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter öffnete durch herausbrechen des Schließzylinders auf gewaltsame Weise die Wohnungstüre des Mehrfamilienhauses. Nachdem diverse Gegenstände in der Wohnung durchwühlt wurden kam es zum Diebstahl von Schmuck und einer Spielkonsole. Es entstand hierdurch ein Beuteschaden von circa 600 Euro.