Kitzingen vor 56 Minuten

Einbruch in Wertstoffhalle

Zwischen 0 und 0.05 Uhr drangen nach Mitteilung der Polizeiinspektion am Donnerstag bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Betriebsgelände einer Recycling-Firma in der Glauberstraße in Kitzingen ein. Auf dem Gelände öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Schloss zur Wertstoffhalle und zerstörten einen dort angebrachten Bewegungsmelder. Entwendet wurde nach bisherigen Kenntnisstand nichts. Es entstand jedoch ein Schaden von circa 250 Euro.