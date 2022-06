In der Nacht auf Montag wurde in eine Sportanlage im Lailachweg in Kitzingen eingebrochen. Dies teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Vereinsgebäude und durchwühlte hier mehrere Räumlichkeiten. Auch im Inneren beschädigte er zwei Türen und ging einen Tresor an. Insgesamt entwendete der Täter knapp über 200 Euro und verursachte einen Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.