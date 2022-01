Dettelbach vor 1 Stunde

Einbruch in Vereinsgebäude

In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Neuseser Straße zu einem Einbruch in ein dortiges Vereinsgebäude. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Haus und stahl anschließend rund 20 Euro Bargeld. Den Sachschaden darüber hinaus beziffert die Polizei auf 500 Euro. Wer hat etwas beobachtet?