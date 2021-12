MARKTSTEFT vor 1 Stunde

Einbruch in Tankstelle in Marktsteft

Am späten Montagabend ist ein Unbekannter in Marktsteft (Lkr. Kitzingen) in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingebrochen. Laut Polizei wurde der Einbruchsalarm der Tankstelle in der Marktbreiter Straße gegen 23.30 Uhr ausgelöst. Obwohl mehrere Streifenbesatzungen der Kitzinger Polizei schnell vor Ort waren, gelang es dem Täter, zu entkommen. Der Täter hatte mehrere Stangen Zigaretten entwendet und war mit seiner Beute unerkannt entkommen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes verliefen ergebnislos. Es stellte sich heraus, dass der Einbrecher ein Loch in die Außenwand gebrochen hatte, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4000 Euro belaufen. Der Wert der Beute wird auf rund 1200 Euro geschätzt.