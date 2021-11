Sommerach aktualisiert vor 1 Stunde

Einbruch in Sommerach: Tür zum Heizungskeller aufgehebelt

Ein unbekannter Täter ist in Sommerach in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zeitraum vom 29. Oktober bis 5. November hebelte er nach Angaben der Polizei die Tür zu einem Heizungskeller auf. Da der Täter dort keinerlei Gegenstände von Wert vorfand, blieb es beim reinen Sachschaden in Höhe von 200 Euro.