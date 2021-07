Dettelbach 15.07.2021

Einbruch in Indoor-Spielhalle: Fast 15 000 Euro Beute

Unbekannte stiegen in der Zeit von Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in das Büro einer Indoor-Spielhalle im Mainfrankenpark bei Dettelbach ein. Sie öffneten auf bisher unbekannte Weise ein Fenster und gelangten so in den Innenraum, schreibt die Polizei.