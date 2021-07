Wiesentheid 13.07.2021

Einbruch in Geschäft: Ermittlungen gegen 17-Jährigen

Bereits am 5. Juli gegen halb 4 in der Nacht ereignete sich in der Schönbornstraße in Wiesentheid ein Einbruch. Ein vorerst unbekannter Täter zerschlug damals eine Schaufensterscheibe und stieg anschließend in das Haushaltswarengeschäft ein. Kurze Zeit später flüchtete der Mann zu Fuß, was ein aufmerksamer Zeuge beobachte.