Willanzheim vor 1 Stunde

Einbruch in Gärtnerei: Dieb erbeutet Kasse

Bereits zwischen Sonntag, 3. April, 18.30 Uhr, und Samstag, 4. Juni, 7 Uhr, drang ein bisher Unbekannter in ein Gewächshaus einer Gärtnerei in Willanzheim ein und „arbeitete“ sich weiter in den Verkaufsraum vor. Dort fiel ihm laut Polizeibericht eine Kasse in die Hände, deren Inhaltes sich der Unbekannte bemächtigte. Wer kann Hinweise geben?