Marktbreit vor 14 Minuten

Einbruch in Friseursalon in Marktbreit

Zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, hat es am Schlossplatz in Marktbreit einen Einbruch gegeben. Eine unbekannte Person öffnete unter Gewalteinwendung das Außenfenster eines Friseursalons. Hierdurch gelang es dem Täter, das Ladeninnere zu betreten. Am Tresen hebelte er unter anderem eine Kassenschublade auf und entnahm das Bargeld, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.