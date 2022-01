Dettelbach vor 55 Minuten

Einbruch in Dettelbach

Im Laufe der vergangenen Woche wurde in Dettelbach am Felsenkeller in ein dortiges Vereinsgebäude eingebrochen, meldet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich demnach gewaltsam Zutritt in das Haus und beschädigte dabei die Eingangstüre und ein Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde aus dem Gebäude nichts entwendet.