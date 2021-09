Kitzingen vor 1 Stunde

Einbruch in Bürocontainer im Connect

In der Zeit von Montag, 18.15 Uhr, bis Dienstag, 8.05 Uhr, ereignete sich im Connect in Kitzingen auf dem Gelände des Wertstoffhofes ein Einbruch. Bislang unbekannte Personen kamen vermutlich über das angrenzende Wiesenareal an den Zaun des Grundstücks und zwickten diesen durch, wie die Polizei mitteilt. Durch das Loch im Zaun gelangten sie auf das Grundstück und brachen mit einem unbekannten Werkzeug drei Türen zu den jeweiligen Bürocontainern auf.