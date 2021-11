Marktbreit vor 1 Stunde

Einbruch in Blumengeschäft in Marktbreit: Über 200 Euro Schaden

In der Nacht auf Dienstag ist es in der Plochmanngasse in Marktbreit zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft gekommen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Laden und entwendete anschließend Bargeld sowie einen Schlüssel, heißt es im Polizeibericht. Der Sach- und Beuteschaden wird auf über 200 Euro geschätzt.