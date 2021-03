Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, ereignete sich in der Franzensbader Straße in Kitzingen ein Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum dortigen TÜV-Gebäude auf. Aus dem Inneren des Büros entwendeten sie die Kaffeekasse mit insgesamt 40 Euro Bargeld als Inhalt. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro, berichtet die Polizei.

In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 7.20 Uhr, ereignete sich im Fröhstockheimer Gewerbegebiet "Am Wald 1" ein weiterer Einbruchsdiebstahl. Vermutlich dieselben Täter wie in Kitzingen hebelten ein Fenster zur dortigen Kfz-Werkstatt auf. Aus dem Inneren des Büros entwendeten die Täter eine Ledergeldbörse mit 310 Euro als Inhalt. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.