Zwischen Mittwoch, 15. Dezember, 13 Uhr, und dem 2. Weihnachtsfeiertag, 16.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Marktbreit. Wie die Polizei mitteilt, sind dabei Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und ein Tresor gestohlen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter gewaltsam über eine Tür in das Haus, das sich in der Mühlsteige in Marktbreit befindet. Dort stahl der Einbrecher einen Tresor. Darin befand sich die vierstellige Bargeldsumme. Der Täter hinterließ außerdem einen Schaden im dreistelligen Bereich, bevor er flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben, was mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, sich unter Tel. (0931) 457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.