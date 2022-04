Wie bereits am Ostermontag berichtet, kam es in der Zeit zwischen dem 12. und dem 16. April zu einem versuchten Einbruch in der Saarlandstraße in Kitzingen. Entgegen der ersten Mitteilung versuchte der bislang unbekannte Täter jedoch nicht in ein Gartenhaus einzudringen, sondern die Eingangstüre zu dem Grundstück mit dem dort befindlichen Wohnhaus aufzuhebeln. Nachdem dem Einbrecher dies nicht gelungen war, musste er ohne Beute von dannen ziehen. Der Schaden an der Tür wird auf 150 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © dpa