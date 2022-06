Im Lehrplan des Faches Politik und Gesellschaft (PuG) ist eines der zu behandelnden Themen in der 9. Klasse "Politik mitgestalten in der Kommune und im Freistaat Bayern". In diesem Zusammenhang sollen die Schülerinnen und Schüler etwas über die kommunalen Entscheidungsträger wie zum Beispiel Bürgermeister, Gemeinderat, Kreistag, Landrat, Bezirkstag und deren Aufgaben sowie Herausforderungen lernen.

Und wie kann man am besten etwas über dieses Thema erfahren? Indem man mit Personen spricht, die ein politisches Amt inne haben und so beschlossen die Schülerinnen und Schüler des sozialwissenschaftlichen Teils der Klasse 9b am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid zu diesem Zweck einen Bürgermeister zu befragen. Die Wahl fiel auf René Schlehr, den Bürgermeister von Prichsenstadt.

Im Vorfeld überlegten sich die Schülerinnen und Schüler Fragen, die vor dem Gespräch an Herrn Schlehr gemailt wurden. Und dann war es so weit. Bürgermeister Schlehr empfing die Klasse im Sitzungssaal des Rathauses in Prichsenstadt. Im Gespräch lernten die Schülerinnen und Schüler viel über die Arbeit und Aufgaben eines Bürgermeisters z.B. wie ein Arbeitstag aussieht, aber auch über die persönlichen Beweggründe ein politisches Amt zu übernehmen und die täglichen Herausforderungen eines Bürgermeisters. Auch Themen wie Digitalisierung und Angebote für Jugendliche in Prichsenstadt wurden angesprochen.

Insgesamt bekamen die Schülerinnen und Schüler einen interessanten Einblick in den Alltag eines Bürgermeisters und konnten sehen, was es bedeutet, ein politisches Amt auf lokaler Ebene auszuüben.

Von: Eva Burkard (Lehrerin, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)