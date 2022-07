Bruder Timotheus Schwab OSB feiert an diesem Sonntag in der Abtei Münsterschwarzach seinen 85. Geburtstag. Hermann Schwab, wie er mit Taufnamen heißt, wurde am 10. Juli 1937 in Würzburg geboren und wuchs im Oberscheinfelder Ortsteil Oberambach auf. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Bamberg trat er 1954 in die Abtei Münsterschwarzach ein, wie es in einer Pressemitteilung des Klosters heißt. Durch die Ewige Profess am 28. Oktober 1962 schloss er sich der Abtei auf Lebenszeit an. Dort erlernte er gleich zwei Berufe: Elektro-Maschinenbauer und Industriekaufmann.

23 Jahre war Bruder Timotheus in der Münsterschwarzacher Klosterverwaltung mit großem Engagement tätig. Durch seine vielseitige Berufsausbildung empfahl er sich für einen Missionseinsatz in Tansania. Von 1984 bis 1989 war er als Missionar im Abteigebiet Peramiho in Tansania unterwegs. Nach der Rückkehr nach Münsterschwarzach nahm er wieder seine Stelle in der Klosterverwaltung ein und kümmerte sich in der Personalabteilung um Lohnbuchhaltung und Kasse.

Die Mitbrüder schätzen ihn für seinen Einsatz und seine Zuverlässigkeit

Von 2011 bis 2016 war er in der Münsterschwarzacher Niederlassung in Damme in Oldenburg eingesetzt. Daneben engagierte sich Bruder Timotheus auch um innerklösterliche Belange, etwa in der Ausbildung junger Brüder und in verschiedenen Gremien der Klosterführung. Die Mitbrüder, so heißt es aus der Abtei, schätzten seinen Einsatz und seine Zuverlässigkeit für die Aufgaben des Klosters.

Auch heute macht er sich noch mit Tätigkeiten für die Klostergemeinschaft nützlich, hilft etwa an der Klosterpforte mit. Er war zudem aktives Mitglied der Kloster- und Stützpunktfeuerwehr des Landkreises Kitzingen und spielte Trompete in der Kloster-Musikblaskapelle.