Am vergangenen Sonntag konnten die 15 Konfirmanden aus den beiden Kirchengemeinden Volkach und Eichfeld endlich ihre Konfirmation feiern, die im Frühjahr coronabedingt verschoben werden musste. Dies teilt Pfarrerin Christiane Rüpplein in einem Presseschreiben mit.

Beim Beichtgottesdienst am Vorabend in der St. Stephanuskirche in Eichfeld erinnerte sie die Jugendlichen daran, wie wichtig es sei, Freunde zu haben und gut vernetzt zu sein. Freundschaften müssen jedoch gepflegt werden. Das gelte für die Freundschaft mit anderen Menschen und auch für die Beziehung zu Gott.

Am Sonntag zogen die Jugendlichen dann in gebührenden Abstand in die Bartholomäuskirche ein und nahmen bei ihren Familien Platz. In ihrer Ansprache erinnerte Pfarrerin Rüpplein daran, dass der Glaube wie ein Kompass sei, der den Jugendlichen auf ihrem weiteren Lebensweg die Richtung zeigen und ihnen Orientierung für ihren weiteren Lebensweg geben könne und wolle. Für diesen Weg wurden die Jugendlichen unter Handauflegung durch die Paten gesegnet.

Gerlinde Mährle vom Volkacher Kirchenvorstand hieß die Konfirmierten in der Gemeinde willkommen und ermutigte sie, Gemeinde mitzugestalten, so das Presseschreiben noch.

Ihre Konfirmation haben gefeiert: Emily Barwich, Jana Brandt, Niclas Glaser, Linn Haupt, Lena Heinrich, Moritz Kirchner, Philipp Menninger, Robin Mokros, Jonas Pfeuffer, Severin Redweik, Mike Schürger, Yannic Thein, Leonard von Rothkirch und Panthen, Lou Werther und Johanna Wich–Heiter.