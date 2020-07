Ein Wasserspielplatz für Krautheim kommt

Ein neuer Wasserspielplatz neben dem Sportheim in Krautheim und eine bessere Zufahrt zum Biergarten der Privatbrauerei Düll im gleichen Ort waren die Stationen des Volkacher Bauausschusses zum Abschluss der ausschließlich im Freien abgehaltenen jüngsten Sitzung. In Bezug auf den Wasserspielplatz muss die Stadt nicht sonderlich tief in die Tasche greifen, vielmehr wird dieser Spielplatz in Eigenregie und vom Taschengeld der Krautheimer erledigt. Einzig die Kosten für die beiden Spielgeräte kommen auf die Stadt zu, und die sind mit 1300 Euro moderat zu nennen.

Der Wasserspielplatz ist die Erweiterung des bereits bestehenden öffentlichen Spielplatzes, dessen Auswahl an Spielgeräten eher in die Kategorie "nicht sonderlich reizvoll" einzuordnen ist. Ein paar Klettergerüste, eine Rutsche, eine Beton-Tischtennisplatte und ein paar Sitzgelegenheiten sind nicht wirklich einladend. Ein Wasserspielplatz hingegen schon, und der liegt zur Hälfte auf kirchlichem Gelände. "Die Kirche ist bereit, ihre Fläche der Stadt anzubieten", sagte Dieter Söllner, Krautheimer Urgestein und Dreh- und Angelpunkt sowie Kontakt der Bürger zum Rat für alles, was im Ort so vor sich geht. Der Platz, der über einen eigenen Brunnen verfügt, ist eingegrenzt vom Spielplatz und dem Radweg, wobei auf einen Zaun bewusst verzichtet worden ist. "Der Spielplatz soll für alle Kinder zugänglich sein", sagte Söllner.

Weil der Wasserspielplatz neben einer Schwengelpumpe auch ein kleines Sperrwerk bekommt, muss alles vorab vom TÜV geprüft werden. Bei der jährlichen Spielplatzinspektion durch die Stadt wird auch er mit in die Liste aufgenommen, und die Pflege des Grünbereiches wird ebenfalls die Stadt übernehmen, genauer gesagt der Bauhof. Zusätzlich bekommt der Wasserspielplatz das obligatorische Schild "Kein Trinkwasser". Und weil es allen Beteiligten klar war, dass es diesen Spielplatz geben wird, hätte Bürgermeister Heiko Bäuerlein fast die Abstimmung darüber vergessen – die dann einstimmig für den Spielplatz ausfiel.

Weiteres aus dem Bauausschuss

Am anderen Ende des Ortes führt ein Betonweg in die Weinberge, ziemlich genau zwischen der Privatbrauerei Düll und deren Biergarten. Die kurze Verbindungsstraße von der Staatsstraße bis zum Betonweg zwischen Brauerei und Biergarten ist in einem auch für Laien erkennbar schlechten Zustand. Die Baugrenze der Staatsstraße, die derzeit saniert wird, endet exakt am Eingang dieser Verbindungsstraße. "Das gehört hergerichtet", so der Tenor im Ausschuss. Immerhin steht eine Bausumme von gut vier Millionen Euro für eine neue Straße auf dem Programm, "und dann haben wir an einer solchen Stelle eine so alte Straße; das geht gar nicht", befand Bürgermeister Heiko Bäuerlein.

Womit er beim Ausschuss offene Türen einrannte. Und das, obwohl diese Straße als Seitengasse nicht ins Programm der Erneuerung der Ortsdurchfahrt gehört, sondern von der Stadt komplett selbst gezahlt werden muss. Diese geschätzten 28 000 Euro seien im Haushalt vorhanden, beantwortete Ulla Gistel-Gareiß die Frage vom Bürgermeister. Weil die Straßenlaternen auch schon in die Jahre gekommen sind, gibt’s auch gleich LED-Straßenbeleuchtung dazu, mitsamt Masten. Somit reiht sich dieser Bereich mit ein in die komplette Erneuerung der Straßenbeleuchtung in ganz Krautheim, die mitsamt Dorfplatz an die 50 000 Euro verschlingen wird.