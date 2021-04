Seinsheim vor 44 Minuten

Ein Wall am See soll das Parken verhindern

Schilderwald oder ein kleiner Wall? Diese Frage beschäftige den Seinsheimer Marktgemeinderat, denn die Badesaison am Landschaftssee steht wieder bevor. Was man nicht möchte, dass die Leute mit ihren Fahrzeugen fast bis in den See hineinfahren. Jetzt soll ein Erdwall Abhilfe schaffen.