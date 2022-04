Wiesentheid vor 1 Stunde

Ein vielseitig engagiertes Wiesentheider Urgestein ist tot

Im Alter von 92 Jahren ist dieser Tage Albin Bourgeon aus Wiesentheid gestorben. Bourgeon war ein vielseitig engagierter Mann in der Marktgemeinde, der als gebürtiger Wiesentheider vieles aus früheren Zeiten seines Heimatortes wusste. Bourgeons Name verbindet man in Wiesentheid vor allem mit der Kolpingfamilie, an deren Spitze er 35 Jahre lang stand. Dort galt er als Ideengeber und Organisator, der vor allem für die Gründung der Faschingssparte der Kolpingsfamilie (KoKaGe) stand.