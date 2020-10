Welche Großprojekte stehen in den kommenden Jahren in Dettelbach an? Was muss, was kann gemacht werden? Und vor allem: Was kostet das alles? Bei der jüngsten Stadtratssitzung im Dettelbacher Rathaus gab es hier von der Verwaltung einen Überblick – nicht zuletzt auch für die neuen Stadträte. Über den Tiefbau informierte Baurat Uwe Koßner. Erkenntnis hier: Auch was man nicht sieht, kann mächtig ins Geld gehen. Etwa bei der Kläranlage. Ein Viertel des Wassers, das dort landet, ist so genanntes Fremdwasser und müsste gar nicht aufwändig behandelt werden. 94 Liter pro Sekunde kann die Dettelbacher Anlage aufnehmen, der Rest muss erst einmal in die Rückhaltebecken.

Der Kampf gegen das Fremdwasser wird in Dettelbach und seinen Stadtteilen im Grunde ab jetzt immerzu geführt. Das nächste Projekte ist Bibergau, dort wird der Ortskanal gerade untersucht, anschließend muss zeitnah saniert werden. Geschätzte Kosten: 2,5 Millionen Euro. Ähnlich sieht es in Euerfeld aus, dort dürfte die Sanierung 1,8 Millionen Euro kosten. Dazu kommen Hochwasserschutz (200 000 Euro) und Kosten für die Kläranlage selber, deren Mechanik langsam den Geist aufgibt (1,8 Millionen Euro).

Kaputte Gemeindestraßen

Ähnlich wie das Thema Abwasser ist auch das Thema Brücken immerzu aktuell. Dettelbach kommt auf stolze 26 Brücken, hier schlagen allein die Prüfkosten mit 30 000 Euro zu Buche. Dazu kommen anstehende Sanierungen der Gemeindestraßen in Brück (120 000 Euro), Bibergau (1,3 Millionen Euro), Effeldorf (670 000 Euro) und Euerfeld (640 000 Euro). Außerdem tauchen auf der Liste – die an dieser Stelle keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann – 600 000 Euro für das Dettelbacher Baugebiet, 280 000 Euro für den Radweg von Effeldorf zum Bahnhof und 470 000 Euro für den Ausbau des Sandweges auf.

Ähnlich kostenintensiv gestaltet sich der Hochbau. Die Stadt bringt es alleine auf 50 Liegenschaften, auf der To-Do-Liste stehen um die 20 Projekte. Wobei Sachgebietsleiterin Dorothea Graber betonte, dass zeitgleich nicht mehr als zwei Projekte abgearbeitet werden könnten. Im Fokus stünden derzeit der neue Kindergarten Bibergau/Effeldorf, Investitionen am Feuerwehrhaus in Effeldorf und die schon länger ins Auge gefasste Obdachlosenunterkunft.

Stadtrat will in Klausur beraten

Der weitere Gang der Dinge: In den Fraktionen beraten, wie die Priorisierung der Listen aussehen soll. Zudem will sich der Stadtrat in absehbarer Zeit in eine Art Klausur begeben, um in Ruhe alle Projekte noch einmal anzuschauen und eine Art Schlachtplan mit den vorrangigen Projekten für die kommenden Jahre zu entwerfen.

Nicht gerade einfacher werden dürfte das alles durch zwei Personalien: Sowohl Hoch- als auch Tiefbau müssen demnächst neu besetzt werden. Dorothea Graber scheidet zum Jahresende aus der Stadtverwaltung aus und widmet sich neuen Aufgaben, wie Bürgermeister Matthias Bielek informierte. Und auch Uwe Koßner wird im Herbst 2022 die Stadt verlassen – bei ihm ist der Ruhestand in Sicht.