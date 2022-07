Kitzingen vor 1 Stunde

Ein Türöffner für Geflüchtete: Arbeitskreis Integration in Enheim erhält Auszeichnung

Mit einem bunten Fest haben Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Nationen am Samstag in Kitzingen wieder das Fest der Kulturen gefeiert. Da 120 Kulturen im Landkreis leben, müsse man das Fest auch als Möglichkeit zum Kennenlernen sehen, sagte Vize-Landrat Robert Finster. Man könne Integration mit Spiel, Sport und Spaß sowie kulinarische Vielfalt erleben. Auch der Integrationspreis wurde auf dem Platz hinter der Alten Synagoge vergeben. Er ging an den Arbeitskreis Integration in Enheim.