Marktbreit vor 1 Stunde

Ein Trio beim Rathauskonzert

Das 30. Marktbreiter Rathauskonzert findet am Samstag, 10. Oktober, um 20 Uhr in der Rathausdiele statt. Das Trio Atos spielt Werke von Sergej Rachmaninow, Bedrich Smetana und Dmitri Schostakowitsch. Annette von Hehn (Violine), Stefan Heinemeyer (Violoncello) und Thomas Hoppe (Klavier) erobern gemeinsam seit 2003 weltweit die großen Konzertreihen und Festival-Podien, heißt es in einer Pressemitteilung. Karten zu 20 Euro, für Schüler und Studenten zu 10 Euro, gibt es dienstags bis samstags jeweils von 9 bis 14 Uhr über die Tourist-Information unter Tel.: (09332) 591595