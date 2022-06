Marktbreit vor 26 Minuten

Ein Traum in einer Sommernacht

Der dritte Sommernachtstraum des Marktbreiter Kulturvereins steht unter dem Motto "Casanova komm!". Dabei wird am Samstag, 6. August, auf dem Schlossplatz in Marktbreit wieder ein kultureller Abend mit Theater und Musik geboten, schreibt der Kulturverein in einer Pressemitteilung. Das Duo Sandrose hat sich mit dem Schauspieler Rainer Appel zusammengetan und gemeinsam das Programm "Casanova komm!" entwickelt. Spannend und überraschend werden darin Casanovas Kindheit, seine nicht nur amourösen Abenteuer, seine Gefangenschaft in den gefürchteten Bleikammern aus der Perspektive mehrerer bekannter Autoren beleuchtet. Dazu gibt es die passende Musik von Ralph Stövesandt mit seiner singenden Säge und Julia Rosenberger an der Harfe. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Schloss Marktbreit bei Familie Schmieder, Tel.: (09332) 9985.