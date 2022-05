Volkach vor 40 Minuten

Ein Tag im Tiergarten

Bei sonnigem Frühlingswetter besuchte die Klasse 10a gemeinsam mit ihren Lehrkräften Frau Böhm und Frau Lex den Nürnberger Tiergarten. Da in diesem Schuljahr leider keine Abschlussfahrt möglich war, freuten sich die Schülerinnen umso mehr auf diesen Klassenausflug. Viele tierische Bewohner erwarteten die Besucherinnen und wurden von den Schülerinnen auch gleich für das ein oder andere Selfie abgelichtet. Danach ging es noch auf einen kleinen Abstecher in die Innenstadt, bevor man am späten Nachmittag wieder die Heimreise antrat. Die Freude über diesen gelungenen Ausflug war am Ende des Tages bei allen zu spüren!