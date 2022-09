Mainbernheim aktualisiert vor 43 Minuten

Ein Tag beim THW

Die Ferienpass-Aktion der Freien Wähler Mainbernheim führte in diesem Jahr in die Welt des THW. Gemeinsam erkundeten die zehn Kinder den Standort in Kitzingen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Freien Wählergemeinschaft Mainbernheim hervor. Nachdem es zunächst eine Einführung in die Abläufe und Aufgaben des THW gab, konnten alle die Fahrzeuge erklimmen. Die hierauf notwendige Ausrüstung und die Vielzahl an erweiterbaren Materialien beeindruckten die Kinder. Die im Raum Kitzingen einsatzbereiten Boote waren besonders interessant. Gemeinsam mit den Helferinnen und Helfern der Jugendgruppe wurde in der Werkstatt geschliffen, gesägt und gebohrt, um einen Kreisel herzustellen. Der Höhepunkt danach: die Flugsimulation der THW-eigenen Drohne. Über den Bildschirm hielten so alle mittels Wärmebild nach Personen im Umkreis Ausschau. Abschluss des Tages: das freie Spiel aller als Einsatztrupp, bei dem die Fahrzeuge eine tragende Rolle spielten.