Kitzingen aktualisiert vor 39 Minuten

Ein Tablet als Weihnachtsüberraschung

Weihnachten unter Corona-Bedingungen ist für Bewohner in Seniorenheimen bei aller liebevollen Betreuung besonders schwer. Es fehlen die vertrauten Gesichter und persönlichen Gespräche mit den Angehörigen zuhause. Mit einer besonderen Spendenaktion möchte das Kitzinger Unternehmen LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH den Bewohnern der Seniorenheime des Landkreises Kitzingen eine Weihnachtsfreude bereiten: Jede Einrichtung bekommt vor Weihnachten ein Tablet auf einem Ständer, mit dem sich die Bewohner in der Weihnachtszeit mit ihren Lieben zu Hause in Verbindung setzen können, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Für jedes Haus, die Hornsche Spitalstiftung Dettelbach, das AWO-Seniorenheim Marktbreit, St. Elisabeth Kitzingen und das Caritas Bürgerspital Volkach, wurde die individuelle Lösung gefunden, um sich über das Internet zu verbinden, sodass nun dem Kontakt nichts mehr im Wege steht. Christian Reifenscheid und Elisabeth Ziegler übernahmen die Aufgabe, die Spenden zu verteilen und freuten sich über die große Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht wurde.