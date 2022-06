Der Vorstand vom Förderverein überreichte voller Stolz seine neueste Sachspende an die Kindergartenkinder vom BRK-Kinderhaus in Rödelsee.

Finanziert aus dem Erlös des Secondhand Basars 2022 und dem Weihnachtsmarkt im Jahr 2021 haben drei Spielküchen aus Holz, allerlei Außenspielzeuge für die Sandkästen und ein Sinneskrokodil für die kleinen Krippenkinder, feierlich Einzug gehalten.

Die Personen, die die Damen um Verena, Lisa, Jasmin, Sindy und Tímea kennen, wissen sie stehen für positive Werte wie Familie, Freundschaft, Förderung, Lebensfreude, Vitalität, Gesundheit, Wachstum und Entwicklung.

Durch die mutigen und couragierten Initiativen des Vorstandes des Förderverein konnten trotz Corona im Jahr 2021/2022 großartige Projekte in die Wege geleitet und erfolgreich durchgeführt werden. Der Fokus lag stets auf Kindern, Familien, Senioren und Müttern.

Sie engagieren sich neben Beruf und Familie immer für das Wertvollste, was wir haben: die Kinder und damit unsere Zukunft.

Verena Freund: "Es wäre vieles nicht möglich, wenn es die großartige Unterstützung vieler Mitbürger/innen und Freunde/Familie nicht gäbe. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die uns durch ihre bedingungslose und liebevolle Mithilfe zum Erfolg unserer Projekte verholfen haben. Danke auch an unsere Gemeinde und unseren Bürgermeister Burkhard Klein, der immer hinter uns steht."

Der Förderverein hat durch diese herausfordernde Zeiten gelernt, sich auf Chancen und Möglichkeiten statt Problemen und Hindernissen zu konzentrieren. Gerade in dieser schweren Pandemie Zeit war und ist es ihnen wichtig, den Kindern und Familien schöne unvergessliche Momente zu bereiten. Es ist wichtiger denn je, Gutes und Zusammenhalt zu fördern, Stärke und Solidarität zu zeigen, und somit Hoffnung zu schenken.

Der Förderverein freut sich über jede neue Mitgliedschaft. Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich unter: foerderverein.kita.roedelsee@gmx.de

Von: Verena Freund (Mitglied, Förderverein Kita Rödelsee)