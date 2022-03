Marylin ist in der Stadt Iphofen angekommen. Der aus Stahl gefertigte Aufsteller ist der Selfie Point für die bevorstehende Sonderausstellung „Marilyn – Die Frau hinter der Ikone“, die ab 27. März im Knauf-Museum zu sehen ist. Der Selfie Point zeigt die wohl bekannteste Szene von Marilyn Monroe mit wehendem Rock auf dem Lüftungsschacht der U-Bahn in Manhattan aus dem Film „Das verflixte 7. Jahr“.

Wie kaum eine andere Aufnahme der berühmten Hollywood-Schauspielerin versinnbildlicht diese Szene, wie das Knauf-Museum mitteilt, die stilsichere Selbstinszenierung als perfekte Schönheit und Idealbild von Weiblichkeit. Die Ausstellung im Knauf-Museum Iphofen zeigt spannende neue Facetten der Frau, die am 1. Juni 1926 in Los Angeles als Norma Jeane Baker geboren wurde und im Alter von 36 Jahren am 4. August 1962 starb.

Rund 200 beeindruckende Objekte aus der Kollektion von Ted Stampfer, der viele Jahre Privatgegenstände Marilyns aus ihrem Nachlass gesammelt hat, ermöglichen heute Einblicke in das beeindruckende Leben der Monroe. Das Konzept der Ausstellung ergibt laut Museumsleiter Markus Mergenthaler ein komplett neu zu bewertendes Bild einer Frau, die nicht nur auf die optische Veränderung und den bewussten Einsatz ihres Körpers reduziert werden darf.

Auch ihrer selbstbestimmten Art und ihrem Mut, sich gegen die von Männern dominierte Filmbranche der 1950er Jahre aufzulehnen, müsse Aufmerksamkeit geschenkt werden, sagt Mergenthaler. Ihr couragierter Einsatz für die Gleichberechtigung der Menschen verdiene gerade am Weltfrauentag Beachtung und Respekt.