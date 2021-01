Willanzheim vor 28 Minuten

Ein Segen für die Schule

Bereits seit September 2019 besuchen die Mädchen und Buben aus dem Schulverband Willanzheim das neu sanierte und umgebaute Schulhaus in Willanzheim. Die für das Frühjahr 2020 geplante Einweihungsfeier fiel coronabedingt aus. Da völlig offen ist, ob und wann die große Feier doch noch nachgeholt werden kann, entschloss sich das Lehrerkollegium, wenigstens schon einmal die Schulhaussegnung durchzuführen. Dafür wählte die Schule als Rahmen die wöchentliche Adventsfeier. Trotz Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gelang eine stimmungsvolle Feier, die von der 4. Klasse umrahmt wurde. Aus der Pausenhalle, wo Abstände gut eingehalten werden können, wurde die Festlichkeit, geleitet durch Pater Adam und Pfarrer Matthias Subatzus, zunächst per Videoschaltung in die einzelnen Klassenzimmer übertragen. Anschließend segneten die Geistlichen die Räume des Schulhauses. Auch die beiden Bürgermeisterinnen des Schulverbandes, Vorsitzende Ingrid Reifenscheid-Eckert (Willanzheim) und Ruth Albrecht (Seinsheim) sowie zwei Vertreterinnen des Elternbeirats gaben durch ihre Anwesenheit und Grußworte der Segnung einen würdigen Rahmen.