Münsterschwarzach vor 39 Minuten

Ein Puzzleteil in Gottes Welt

30 Kinder aus dem pastoralen Raum St. Benedikt Schwarzach am Main durften am letzten Samstag im April ihre erste heilige Kommunion feiern. Mit festlicher Blasmusik zogen die Kinder in die große, wunderschön geschmückte Abtei-Kirche in Münsterschwarzach ein. Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Du bist ein Puzzleteil in Gottes Welt" und so gingen sowohl Zelebrant Pater Isaak Grünberger OSB als auch Pastoralassistentin Verena Sauer auf die Thematik ein, dass alles was von Gott gemacht ist, ein kleines Teil vom großen Ganzen ist und so sind auch die Kommunionkinder ein Puzzleteil in Gottes Welt und jedes Teil ist ganz wichtig und nur zusammen mit allen Teilen wird es komplett und schön. Musikalisch wurde der Gottesdienst gestaltet von der der Schwarzacher Kirchenband und dem Damen-Gesangsquartett "Meefrüchdli". Nach dem Gottesdienst stellten sich die 30 Mädchen und Buben zum Erinnerungsfoto auf dem Eingangsportal der Abtei-Kirche auf, zusammen mit den Ministrantinnen und Ministranten, Pater Isaak Grünberger und Verena Sauer. Zum ersten Mal zum Tisch des Herren gingen: Amelie Weidner, Hanna Hauwasser, Lilli Scheibenberger, Max Bartholme, Paul Wandelt, Paula Scheller (alle Gerlachshausen), Fabio Ruckert (Dettelbach), Sina Ruß (Hörblach), Alina Grimm, Anastasia Mey, Laurent Achereiner, Lena Bethge, Tim Wächter (alle Schwarzenau), Amira Haar, Josepha Klos, Romy Memmel (alle Münsterschwarzach), Anna Geschwandtner, Anna Hager, Clara Hering, Emilia Klingen, Emma Schneider, Felix Stampfer, Finn-Linus Rosenberger, Jana Schneider, Jonas Keupp, Jonathan Schirmer, Karl Thon, Laura Kieser, Leonie Steet, Nina Rüthlein (alle Stadtschwarzach). Liam Röder (Gerlachshausen) und Sebastian Eck (Stadtschwarzach) konnte nicht an dem Gottesdienst teilnehmen. Ihre Feier zur ersten heiligen Kommunion wird baldmöglichst nachgeholt.