"Das ist ja ein richtiges Piratenschiff, mit ganz vielen Segeln, das ist ja cool", so die Aussage eines sechsjährigen Jungen, als er das Piratenschiff gesehen hatte, das seine Heimat im neuen Aquarium des Kindergartens Friedenskirche finden soll.

Christian Braune, Geschäftsführer der Firma Fressnapf in Kitzingen, hatte zusammen mit einem Mitarbeiter kurz Station im Kindergarten gemacht, um ein Aquarium-Set mit dazugehörigem "Inventar" im Wert von rund 250 Euro an Kindergartenleiterin Kathrin Stamm zu überreichen. Die Kinder und das Personal des Kindergartens freuten sich schon sehr, hatte doch das alte Aquarium in letzter Zeit sehr geschwächelt, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Georg Ackermann vom Gemeindeverein der Friedenskirche wird das neue Aquarium nun in Betrieb nehmen und für das Piratenschiff und das restliche Inventar einen schönen Platz finden und den Fischen eine neue Heimat geben.