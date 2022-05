Eichfeld vor 15 Minuten

Ein neues Leben für alte Fahrräder

Es gibt verschiedene Gründe, warum die alten Fahrräder stören und in neue Hände gegeben werden sollen. Ein wichtiger Anlass ist, dass sich die Besitzer und Besitzerinnen wegen ihres Alters und ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr auf ihr Fahrrad trauen. Manche steigen wegen eines Handicaps auf ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung um. Damit die alten Fahrräder weiterhin fit bleiben, hat der Bund Naturschutz Volkach einen Fahrradmarkt organisiert, der gut angenommen wurde. Die Vorsitzende Gerda Hartner freut sich, dass die Volkacher 28 Fahrräder und zwei Fahrradanhänger auf dem Fahrradmarkt zum Verkauf anboten. Die Käufer hatten die Qual der Wahl: außergewöhnliche Einrad- Räder, Kinderräder, hochwertige Rennräder, Tourenräder und ganz normale Fahrräder zu Preisen von zehn bis 400 Euro. Einige Fahrräder, die nicht an den Mann oder die Frau gebracht werden konnten, wurden mit Einverständnis der Inhaber an die Ukraine Hilfe Volkach gespendet. "Der Fahrradmarkt ist seiner Aufgabe gerecht geworden, die Fahrräder als wertvolle Ressourcen zu erhalten und Menschen mit einem neuen alten Fahrrad glücklich zu machen", betont die Vorsitzende.