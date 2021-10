Der Imkerkreisverband Kitzingen freut sich, ein neues Gesicht im Vorstand begrüßen zu dürfen. Bei den diesjährigen Vorstandswahlen konnte mit Roman Dahms ein neues, kompetentes Mitglied als stellvertretenden Vorsitzenden gewonnen werden. Der 42-jährige Biologie- und Chemielehrer imkert jetzt seit fast drei Jahren und lässt, gemeinsam mit seiner Familie, auch andere an seinem Hobby teilhaben.

So durften zahlreiche Kinder im Zuge einer Ferienpassaktion zwischen sechs und zwölf Jahren, auf dem Hof der Zimmerei Gschwandtner in Sulzfeld am Main, das Leben der Bienen live kennenlernen. In einem kurzweiligen Programm führte Herr Dahms den Kindern die verschiedenen Stationen eines Bienenlebens vor. Natürlich durfte dabei auch eine kleine Naschprobe Wabenhonig nicht fehlen.

Nachdem Bianca Dahms am Bienen-Quiz-Glücksrad schon die ersten Fragen über das Leben und die Leistungen der Honigbienen beantworten konnte, durften die Kinder hautnah am Bienenleben teilhaben und einen Blick in die Bienenbeuten, also in das Zuhause der Bienen werfen.

Dort wurde mit andächtiger Ruhe und natürlich viel Respekt, das Brutnest mit Larven, Futterkranz und Pollenwaben bestaunt. Schier unzählige, einfallsreiche Fragen zu den Bienen wurden gestellt und vor allem die Frage nach dem „gestochen werden“ ließ dabei nicht lange auf sich warten.

Hierzu ist anzumerken, dass die bei uns weit verbreitete Carnica-Honigbiene in jahrzehntelanger Zuchtarbeit und Auslese, unter anderem auch auf Sanftmütigkeit gezüchtet wurde, sodass bei einem achtsamen Umgang mit den Tieren die Stichgefahr relativ gering ist.

Alles in allem war dies für die Kinder sicherlich ein gelungener und informativer Besuch beim Imker ihres Vertrauens.

Der Imkerkreisverband wünscht Herrn Dahms viel Erfolg und Freude bei der Ausübung seines Amtes und freut sich auf eine lange, konstruktive Zusammenarbeit.

Von: Marco Klier (Schriftführer, Imkerkreisverband Kitzingen)