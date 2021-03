Münsterschwarzach vor 59 Minuten

Ein "Meilenstein" für die Marktgemeinde

"Die Neueröffnung des Supermarktes ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung", sagte Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt am Mittwoch beim Startschuss für den neuen tegut. Gemeinsam mit verantwortlichen Vertretern von tegut durchschnitt das Gemeindeoberhaupt vor der Eingangstür das symbolische rote Band. Viele Verbraucher nutzten die ersten Stunden am Vormittag zum Einkauf. Der Parkplatz vor dem Supermarkt, der 80 Kundenfahrzeugen Platz bietet, war komplett besetzt.