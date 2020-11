"Ein Leitbild für unsere Heimat" besprach der Sulzfelder Gemeinderat kürzlich bei einem von Bürgermeister Matthias Dusel initiierten Klausurwochenende in Erfurt. Unter dem Slogan "Sulzfeld mit Herz" wollen die Ratsmitglieder die Natur erlebbar erhalten, ein generationengerechtes Leben ermöglichen, einen verbindlichen Handlungsrahmen für den Gemeinderat schaffen und insgesamt die Lebensqualität in der als Genussort in Bayern ausgezeichneten Gemeinde weiter verbessern.

"Ein großes Dankeschön, dass ihr euch dieses Wochenende Zeit genommen habt", wandte sich Bürgermeister Matthias Dusel an sein Ratsgremium. Jedes Ratsmitglied hatte seine Kosten selbst getragen, sie debattierten einige Themen tiefer und berieten Weichenstellungen für die Zukunft. Das Gremium steckte sich einen Maßnahmenplan für heuer und das kommende Jahr.

Ein Weinbergsbewässerungskonzept steht im kommenden Frühjahr auf der Agenda des Gremiums und weitere Konzepte sollen zu Weinbergsverpachtungen, zum weiteren Vorgehen bei der Sanierung des Mauerrings um den Altort sowie für Liegenschaften der Gemeinde ausgearbeitet werden. Mitte des kommenden Jahres will der Gemeinderat den letzten Abschnitt der Mainlände-Gestaltung erledigt haben. In diesem Zusammenhang kamen die Ratsmitglieder überein, Optimierungs-Vorschläge rund um den Bauwagen an der Mainlände zu sammeln und umzusetzen.

Mainlände-Parkplätze 2021 für Wohnmobile gesperrt

Die Ratsrunde verständigte sich darauf, gleich zu Jahresbeginn ein Park- und Verkehrskonzept in Angriff zu nehmen. Ein Ergebnis der Beratungen war auch die Festlegung, dass die Mainlände-Parkplätze nächstes Jahr für Wohnmobile gesperrt werden. Auf jeden Fall sollen die Kontrollzeiten der Verkehrsüberwachung ausgeweitet werden. Am Baggersee gibt es keine offiziellen Parkplätze, doch die aktuell dortige Parksituation ist nicht im Sinne des Gemeinderats, weswegen das Gespräch mit dem Anglerverein gesucht wird.

In 2021 sollen die Erfahrungen aus der neu eingerichteten Gästeinformation evaluiert werden und die Frage geklärt werden, ob die Einrichtung nur temporär in der ehemaligen Sparkasse beheimatet ist und vielleicht in absehbarer Zeit ins Untergeschoss des Rathauses überführt werden soll. Das Thema, das die Ratsrunde als erstes angehen will, ist die beabsichtigte Sandausbeute durch das Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) auf einer Fläche zwischen dem Kitzinger Schüßler-Gebäude und der Sulzfelder Firma Wahner. "Die überwiegende Mehrheit im Gremium will keinen ungehinderten Sandabbau", erklärte der Bürgermeister. Der Gemeinderat wolle versuchen, auf den Umgang mit den Flächen, den Abbau-Zeitplan und die Wiederherstellung der ausgebeuteten Flächen, Einfluss zu nehmen. Deshalb will die Ratsrunde demnächst den LZR-Chef Hermann Reifenscheid nochmals zur Ratssitzung einladen, um diverse Fragen zu klären und die Haltung des Gemeinderats deutlich zu machen.

Landschaftsgärtner als Verstärkung für den Bauhof

Die intensiven Beratungen in ungezwungener Atmosphäre ermöglichten auch die konstruktive Debatte über die personelle Ausstattung des Bauhofs. Das Gremium vereinbarte die Einstellung eines Landschaftsgärtners als Verstärkung für den Bauhof und Matthias Dusel kündigte in der jüngsten Ratssitzung an, dass die Stellenausschreibung rasch erfolgen soll. Zudem will das Gremium dem Bauhofpersonal den Weg zu Weiterbildungsmöglichkeiten ebnen, um Fertigkeiten für das Herstellen und Sanieren von Bruchsteinmauern zu erlangen.